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Ракурс
Ветер. Фото: Istock

Штормовой ветер надвигается на Украину (КАРТА)

29 ноя 2021, 13:29
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Погода в Украине резко изменится — на все регионы надвигается мощный штормовой ветер.

30 ноября ночью на большей части территории, днем ​​в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Ветер в Европе. Карта: GismeteoСпасатели объявили I уровень опасности, желтый. В Киеве и области 30 ноября прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с.


29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра 25−28 м/с, высота волн 15−20. Там объявили II уровень опасности, оранжевый.

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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