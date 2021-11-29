Ветер. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине резко изменится — на все регионы надвигается мощный штормовой ветер.

30 ноября ночью на большей части территории, днем ​​в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Спасатели объявили I уровень опасности, желтый. В Киеве и области 30 ноября прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с.

29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра 25−28 м/с, высота волн 15−20. Там объявили II уровень опасности, оранжевый.

Источник: Gismeteo