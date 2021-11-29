https://racurs.ua/n163714-na-golovy-detyam-potolok-v-shkole-odessy-obrushilsya-vo-vremya-uroka-foto-video.html

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В Одессе потолок обрушился на головы детям во время урока в школе № 111, расположенной на площади Молодежи.

Один ребенок пострадал. О событии сообщило «Суспільне».

Падение куска штукатурки произошло в кабинете информатики. Учащихся перевели в другое учебное помещение. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Одесского городского совета.

Заместительница директора школы от комментариев отказалась.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе два пешехода едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Источник: Суспільне