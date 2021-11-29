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На головы детям — потолок в школе Одессы обрушился во время урока (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163714-na-golovy-detyam-potolok-v-shkole-odessy-obrushilsya-vo-vremya-uroka-foto-video.htmlРакурс
В Одессе потолок обрушился на головы детям во время урока в школе № 111, расположенной на площади Молодежи.
Один ребенок пострадал. О событии сообщило «Суспільне».
Падение куска штукатурки произошло в кабинете информатики. Учащихся перевели в другое учебное помещение. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Одесского городского совета.
Заместительница директора школы от комментариев отказалась.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе два пешехода едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
Источник: Суспільне
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