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Ракурс

На головы детям — потолок в школе Одессы обрушился во время урока (ФОТО, ВИДЕО)

29 ноя 2021, 13:08
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В Одессе потолок обрушился на головы детям во время урока в школе № 111, расположенной на площади Молодежи.

Один ребенок пострадал. О событии сообщило «Суспільне».

Падение куска штукатурки произошло в кабинете информатики. Учащихся перевели в другое учебное помещение. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Одесского городского совета.

Обвал потолка. Фото: Надзвичайні новиниЗаместительница директора школы от комментариев отказалась.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе два пешехода едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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