Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Повышение налогов, Зеленский и бюджет — в Раде распланировали неделю

Повышение налогов, Зеленский и бюджет — в Раде распланировали неделю

29 ноя 2021, 13:04
999

Верховная Рада запланировала на этой пленарной неделе принятие госбюджета на 2022 год, заслушать ежегодное обращение президента и рассмотреть так называемый налогово-ресурсный законопроект № 5600.

Об этом на согласительном совете парламента 29 ноября сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко, сообщается в трансляции заседания.

Налоговый закон, который в СМИ называют еще «налоговой революцией», будет рассмотрен во вторник, 30 ноября.

Владимир Зеленский придет в Раду в среду, 1 декабря.

Закон о госбюджете-2022 в целом планируется принять в четверг, 2 декабря.

В пятницу, 3 декабря, во время «часа вопросов правительству» Верховная Рада заслушает министра обороны Алексея Резникова.

Сегодня же слуги соберутся на заседание фракции. Они обсудят ресурсный законопроект № 5600, законы № 6297 (выделение из госбюджета 3 млрд грн на поддержку бизнеса в период карантина) и № 6298 (выделение дополнительных средств на местные дороги).

На фракцию придет и министр финансов Сергей Марченко. С ним в СН обсудят основные положения государственного бюджета на 2022 год.


«Ракурс» сообщал, что в середине ноября Верховная Рада сняла с рассмотрения во втором чтении законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. С предложением о снятии законопроекта по рассмотрению выступила депутатская фракция «Слуга народа».

Этот законопроект называют «антиахметовским», потому что в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются около десяти предприятий, многие принадлежат олигархам, самая крупная доля в этом бизнесе принадлежит Ринату Ахметову — более 50%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров