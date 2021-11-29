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Підвищення податків, Зеленський і бюджет - у Раді розпланували тиждень
Підвищення податків, Зеленський і бюджет — у Раді розпланували тижденьhttps://racurs.ua/ua/n163713-pidvyschennya-podatkiv-zelenskyy-i-budjet-u-radi-rozplanuvaly-tyjden.htmlРакурс
Верховна Рада запланувала цього пленарного тижня ухвалення держбюджету на 2022 рік, заслухати щорічне звернення президента і розглянути так званий податково-ресурсний законопроєкт № 5600.
Про це на погоджувальній раді парламенту повідомив перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко, повідомляється у трансляції засідання.
Податковий закон, який в ЗМІ називають ще «податковою революцією», розглянуть у вівторок, 30 листопада.
Володимир Зеленський прийде в Раду у середу, 1 грудня.
Закон про держбюджет-2022 в цілому планують ухвалити у четвер, 2 грудня.
У п’ятницю, 3 грудня, під час «години запитань до уряду» Верховна Рада заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.
Сьогодні ж «слуги» зберуться на засідання фракції. Вони обговорять ресурсний законопроект № 5600, закони № 6297 (виділення з держбюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу в період карантину) і № 6298 (виділення додаткових коштів на місцеві дороги).
На фракцію прийде й міністр фінансів Сергій Марченко. З ним в СН обговорять основні положення державного бюджету на 2022 рік.
«Ракурс» повідомляв, що в середині листопада Верховна Рада зняла з розгляду у другому читанні законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу. З пропозицією про зняття законопроекту з розгляду виступила депутатська фракція «Слуга народу».
Цей законопроект називають «антиахметовським», тому що в ньому пропонується підвищити розмір ренти, зокрема і на видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізної руди займаються близько десяти підприємств, майже всі належать олігархам, найбільша частка в цьому бізнесі належить Рінату Ахметову — понад 50%.
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