Підвищення податків, Зеленський і бюджет - у Раді розпланували тиждень

https://racurs.ua/ua/n163713-pidvyschennya-podatkiv-zelenskyy-i-budjet-u-radi-rozplanuvaly-tyjden.html

Ракурс

Верховна Рада запланувала цього пленарного тижня ухвалення держбюджету на 2022 рік, заслухати щорічне звернення президента і розглянути так званий податково-ресурсний законопроєкт № 5600.

Про це на погоджувальній раді парламенту повідомив перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко, повідомляється у трансляції засідання.

Податковий закон, який в ЗМІ називають ще «податковою революцією», розглянуть у вівторок, 30 листопада.

Володимир Зеленський прийде в Раду у середу, 1 грудня.

Закон про держбюджет-2022 в цілому планують ухвалити у четвер, 2 грудня.

У п’ятницю, 3 грудня, під час «години запитань до уряду» Верховна Рада заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.

Сьогодні ж «слуги» зберуться на засідання фракції. Вони обговорять ресурсний законопроект № 5600, закони № 6297 (виділення з держбюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу в період карантину) і № 6298 (виділення додаткових коштів на місцеві дороги).

На фракцію прийде й міністр фінансів Сергій Марченко. З ним в СН обговорять основні положення державного бюджету на 2022 рік.

«Ракурс» повідомляв, що в середині листопада Верховна Рада зняла з розгляду у другому читанні законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу. З пропозицією про зняття законопроекту з розгляду виступила депутатська фракція «Слуга народу».

Цей законопроект називають «антиахметовським», тому що в ньому пропонується підвищити розмір ренти, зокрема і на видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізної руди займаються близько десяти підприємств, майже всі належать олігархам, найбільша частка в цьому бізнесі належить Рінату Ахметову — понад 50%.