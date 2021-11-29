Слово «вакцина» стало словом року. Фото: cnet.com

https://racurs.ua/ua/n163712-golovne-slovo-2021-roku-nazvaly-amerykanski-naukovci.html

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Слово 2021 року назвали укладачі провідного американського тлумачного словника Merriam-Webster («Мерріам-Вебстер»).

Головним словом року став іменник «вакцина». У порівнянні з 2020 роком частота згадок цього слова зросла на 601%, а у порівнянні з 2019 роком — на 1048%. Про це повідомляє Merriam-Webster.

Зазначається, що це слово походить від латинського vacca (корова). Це пов’язано з тим, що спочатку термін використовували для позначення щеплення з використанням коров’ячої віспи, яка, як було встановлено, захищала людей від захворювання.

Також у 2021 році користувачі найчастіше шукали слова «повстання», «наполегливість», «обізнаний», «цикада» та «кочівник».

Нагадаємо, у компанії Pfizer заявили, що можуть адаптувати свою вакцину до нового штаму «Омікрон». Якщо небезпека вірусу буде доведена — Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.

Джерело: Merriam-Webster