Прощання з Омельченком. Фото: КМДА

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Олександр Омельченко, колишній мер Києва, помер від коронавірусу. У понеділок, 29 листопада, У Колонній залі Київської міської державної адміністрації триває церемонія прощання з екс-мером столиці.

Вона триватиме до 13.00. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Похорони почнуться орієнтовно о 14.00. Поховають Омельченка на Байковому кладовищі.

Сьогодні ми проводжаємо в останню путь Людину з великої літери. Людину, яка щиро любила наше місто. Почесного громадянина Києва. Людину, яка любила країну. Героя України. Людину, яка зробила дуже багато для нашого міста, — сказав чинний мер міста Віталій Кличко.

Церемонія прощання відбувається з дотриманням санітарних норм і карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевіряють наявність «зеленого» COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, документа про одужання. До Колонної зали допускаються групи людей у визначеній кількості.

Перед цим усю ніч колишнього мера Києва відспівували в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Йому було 83 роки.