Вакцинація, «бустерна» доза і нова хвиля – в Раді готуються до штаму «Омікрон»

https://racurs.ua/ua/n163710-vakcynaciya-busterna-doza-i-nova-hvylya-v-radi-gotuutsya-do-shtamu-omikron.html

Ракурс

Коронавірус в Україні активно поширюється, а влада тим часом вже готується до нового штаму «Омікрон», який виник у Південній Африці.

За попередніми даними, цей різновид вірусу частіше, ніж «Дельта», інфікує молодь, швидше розповсюджується та вражає тих, хто перехворів. Про це повідомив очільник комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За словами медиків, головні симптоми зараження штамом — сильна втома, головний біль, висока температура. Втрата нюху та смаку у хворих не спостерігалась. Посадовець розповів, які кроки має зробити Україна для зниження ризиків:.

Не чекати, а вакцинуватися

Поки що немає підтверджених даних, що «Омікрон» знижує ефективність вакцини. Тому українцям не варто чекати, доки вчені будуть вирішувати, чи адаптувати існуючі вакцини під новий штам.

Масове розповсюдження нового штаму займає доволі тривалий час. Наприклад, штам «Дельта» з’явився в Індії восени 2020 року, в Європі — взимку. В Україні перші два випадки були зафіксовані наприкінці червня, а масово українці почали хворіти у вересні.

Обов’язково робити щеплення тим, хто перехворів

Якщо людина перехворіла, то, згідно з рекомендаціями МОЗ, їй потрібно вакцинуватись через 28 днів. Перенесення хвороби не гарантує, що ви не захворієте повторно.

Попередні дані говорять про вірогідний підвищений ризик повторного зараження штамом «Омікрон».

Прискорити рішення щодо введення «бустерної» дози

Для груп ризику потрібно дозволити робити «бустерну» дозу. Літні люди та медичні працівники мають отримати можливість посилити захист від COVID-19.

Готуватись до наступної хвилі

Нещодавно Верховна Рада виділила 800 млн грн на закупівлю та встановлення кисневих станцій, також спрощено процедуру закупівлі обладнання.

Наразі третя хвиля коронавірусу пішла на спад. Найближчі місяці потрібно використати для аналізу помилок, виявлення «слабких місць» та посилення системи охорони здоров’я.

На ранковому брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що поява нових небезпечних штамів — можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. Наразі штам «Омікрон» не зареєстрований на території України.

Ляшко нагадав, що з вересня в Україні запрацювали потужності для повногеномного секвенування, який дозволяють здійснювати нагляд за всіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні.

Нагадаємо, що через новий штам коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від подорожей до окремих країн. Йдеться про Південну Африку, Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібію та Зімбабве.