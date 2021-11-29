Вакцинация, «бустерная» доза и новая волна – в Раде готовятся к штамму «Омикрон»

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Ракурс

Коронавирус в Украине активно распространяется, а власти уже готовятся к новому штамму «Омикрон», возникшему в Южной Африке.

По предварительным данным, эта разновидность вируса чаще, чем «Дельта», инфицирует молодежь, быстрее распространяется и поражает переболевших. Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам медиков, главные симптомы заражения штаммом — сильная усталость, головная боль, высокая температура. Потеря обоняния и вкуса у больных не наблюдалась. Чиновник рассказал, какие шаги должна сделать Украина для снижения рисков.

Не ждать, а вакцинироваться

Пока нет подтвержденных данных, что «Омикрон» снижает эффективность вакцины. Поэтому украинцам не стоит ждать, пока ученые будут решать, адаптировать ли существующие вакцины под новый штамм.

Массовое распространение нового штамма занимает довольно продолжительное время. К примеру, штамм «Дельта» появился в Индии осенью 2020 года, в Европе — зимой. В Украине первые два случая были зафиксированы в конце июня, а массово украинцы стали болеть в сентябре.

Обязательно делать прививки переболевшим

Если человек переболел, то согласно рекомендациям Минздрава ему нужно вакцинироваться через 28 дней. Перенесение болезни не гарантирует, что вы не заболеете повторно.

Предварительные данные говорят о вероятном повышенном риске повторного заражения штаммом «Омикрон».

Ускорить решение о введении «бустерной» дозы

Для групп риска нужно разрешить прививку «бустерной» дозой. Пожилые люди и медицинские работники должны получить возможность усилить защиту от COVID-19.

Готовиться к следующей волне

Недавно Верховная Рада выделила 800 млн грн на закупку и установку кислородных станций, также упрощена процедура закупки оборудования.

Третья волна коронавируса пошла на спад. Ближайшие месяцы нужно использовать для анализа ошибок, выявления «слабых мест» и усиления системы здравоохранения.

На утреннем брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что появление новых опасных штаммов — возможное следствие неравномерности распределения и сомнения по поводу вакцинации в мире. На сегодняшний день штамм «Омикрон» не зарегистрирован на территории Украины.

Ляшко напомнил, что с сентября в Украине заработали мощности для полногеномного секвенирования, позволяющего осуществлять надзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса.

Напомним, что из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от путешествий в отдельные страны. Речь идет о Южной Африке, Ботсване, Эсватини, Лесото, Мозамбике, Намибии и Зимбабве.