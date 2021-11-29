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Пересчитать пенсию в Украине можно через портал «Дія». Фото: gazeta.ru

Пересчитать пенсию в Украине можно через портал «Дія»

29 ноя 2021, 12:15
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Оформить выплату пенсий или пересчитать размер пенсии в Украине можно будет со смартфона.

Дедушкам и бабушкам не придется обивать пороги государственных кабинетов и стоять в очередях, оформить выплаты можно через портал «Дія». Об этом 29 ноября сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Для получения этой услуги мы максимально автоматизировали процесс, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания, — подчеркнул министр.

По словам Федорова, решить вопрос с пенсией можно дома, на портале «Дія». Для этого необходимо заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку. Чиновник уверен, что в условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранят их здоровье или даже жизнь.


Теперь вы сможете за 15 минут на портале «Дія» заполнить заявление на назначение или перерасчет пенсии и подписать его КЭП (квалифицированная электронная подпись). Все остальные данные подтянутся автоматически, — говорится в сообщении.

Напомним, в «Дії» в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Эта услуга станет доступна с 1 декабря. Услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и лишних документов.

Источник: Ракурс


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