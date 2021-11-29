Перерахувати пенсію в Україні можна через портал «Дія». Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n163709-pererahuvaty-pensiu-v-ukrayini-mojna-cherez-portal-diya.html

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Оформити виплату пенсій чи перерахувати розмір пенсії в Україні можна буде зі смартфону.

Дідусям та бабусям не доведеться оббивати пороги державних кабінетів та стояти у чергах, оформити виплати можна через портал «Дія». Про це 29 листопада повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Для отримання цієї послуги ми максимально автоматизували процес, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення і час очікування, — наголосив міністр.

За словами Федорова, вирішити питання з пенсією можна вдома, на порталі «Дія». Для цього необхідно заповнити анкету, завантажити необхідні документи і відправити заявку. Чиновник упевнений, що в умовах пандемії ці інновації допоможуть дорослим людям запобігти зайвим ризикам захворіти в чергах, а також збережуть їх здоров’я або навіть життя.

Тепер ви зможете за 15 хвилин на порталі «Дія» заповнити Заяву на призначення або перерахунок пенсії і підписати його КЕП (Кваліфікований електронний підпис). Всі інші дані підтягнуться автоматично, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в «Дії» в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Ця послуга стане доступна з 1 грудня. Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування і зайвих документів.