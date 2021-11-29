Слуга народу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163708-ce-pravda-250-nardepiv-uje-ne-bude-prognoz-vyboriv-vid-golovy-slugy-narodu.html

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«Слуга народу», президентська партія, більше не збере монобільшість у парламенті. На майбутніх виборах у партії чекають на скромніші результати.

Також поки невідомо, хто очолюватиме список на парламентських виборах. Таку заяву зробила очільниця партії Олена Шуляк в інтерв’ю для «Лівого берега».

Мені здається, усі чітко розуміють, що 250 народних депутатів від партії «Слуга народу» в парламенті не буде. Це правда, — заявила Шуляк.

До цього екс-очільник партії Олександр Корнієнко заявляв, що до партії залучатимуть відомих артистів та спортсменів, але очолювати список будуть ті, хто краще працюватиме.

Думаю, у людей залишатиметься запит на прихід у владу людей без політичного шлейфа. На превеликий жаль, у суспільстві формується думка, що якщо ти займаєшся політикою або працюєш в уряді, то це не дуже поважна робота. Вона завжди має такий присмак, — пояснила очільниця «слуг».



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на виборах 2019 року партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» набрала 43,16% голосів і вперше отримала монобільшість у Раді.

Джерело: Лівий берег