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Ракурс
Слуга народу. Фото: istock

Це правда, 250 нардепів уже не буде — Прогноз виборів від голови «Слуги народу»

29 лис 2021, 11:59
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«Слуга народу», президентська партія, більше не збере монобільшість у парламенті. На майбутніх виборах у партії чекають на скромніші результати.

Також поки невідомо, хто очолюватиме список на парламентських виборах. Таку заяву зробила очільниця партії Олена Шуляк в інтерв’ю для «Лівого берега».

Мені здається, усі чітко розуміють, що 250 народних депутатів від партії «Слуга народу» в парламенті не буде. Це правда, — заявила Шуляк.

До цього екс-очільник партії Олександр Корнієнко заявляв, що до партії залучатимуть відомих артистів та спортсменів, але очолювати список будуть ті, хто краще працюватиме.

Думаю, у людей залишатиметься запит на прихід у владу людей без політичного шлейфа. На превеликий жаль, у суспільстві формується думка, що якщо ти займаєшся політикою або працюєш в уряді, то це не дуже поважна робота. Вона завжди має такий присмак, — пояснила очільниця «слуг».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на виборах 2019 року партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» набрала 43,16% голосів і вперше отримала монобільшість у Раді.

Джерело: Лівий берег

Джерело: Ракурс


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