Шуляк шукає партквиток Разумкова і назвала кількість членів «Слуги народу»

Олена Шуляк. Фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n163702-shulyak-ne-znaie-chy-razumkov-v-sluzi-narodu-i-nazvala-kilkist-chleniv-partiyi.html

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Заяву колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на вступ до партії «Слуга народу» не можуть знайти.

Заяви на вихід із партії від Разумкова не було. Раніше Разумков був першим номером у списку «Слуги народу». Зараз керівництву політсили незрозуміло, чи є екс-спікер членом партії. Таку заяву зробила очільниця партії Олена Шуляк в інтерв’ю для «Лівого берега».

Якщо він був очільником партії, потрібна хоча б заява на вступ. Поки що ми не можемо її знайти. Але думаю, що розібратися з цим — питання часу. Думаю, треба поставити питання Разумкову, чи вважає він себе членом фракції політичної партії «Слуга народу» в парламенті? Я дивилася, як підписані члени МФО: у графі «Членство у фракції» у Разумкова написано «01». «Нуль один» — це його номер по списку. Людина сама не вказала, він член фракції чи позафракційний, — наголосила керівник політсили.

При цьому Шуляк додала, що партійних квитків фізично у членів «Слуги народу» немає. Також зазначила, що зараз тільки входить у курс справ. Зазначила, що станом на 19 листопада у СН близько 1 тис. партійців.

Нагадаємо, Олена Шуляк заявляла, що президентська партія «Слуга народу» проведе внутрішній аудит, а представники політсили на місцях відзвітують про фінансовий стан і свою діяльність.

Джерело: «Лівий берег»