У «Слузі народу» проведуть аудит — що перевірятимуть

Шуляк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163699-u-sluzi-narodu-provedut-audyt-scho-pereviryatymut.html

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«Слуга народу», президентська партія, проведе внутрішній аудит. «Слуги» на місцях відзвітують про фінансовий стан і свою діяльність.

Наразі в «слуг» є 24 обласні і дві міські організації. Таку заяву зробила очільниця партії Олена Шуляк в інтерв’ю для «Лівого берега».

Вона розповіла, що кожна організація підготує звіт, який винесуть на збори.

Наступного тижня ми зберемо Національну раду громад, куди входять керівники обласних організацій, і почнемо з відвертого діалогу. Тому що не можна сказати, що в партії на регіональному рівні все добре, що команди працюють злагоджено. З того часу, як стало зрозуміло, що я — основний претендент на голову партії, отримала десятки різних меседжів про те, що треба поліпшувати, а що терміново змінювати, — розповіла Шуляк.

Зокрема, партія створить дисциплінарну комісію, яка займатиметься займатися аналізом, винесенням певних рекомендацій, що робити в різних гучних і не дуже зашкварах народних депутатів.

Будьмо чесними, скандали є. Ми інколи на них дуже пізно реагуємо, інколи не реагуємо взагалі. Хто повинен формувати реакцію? Яким чином? За якими принципами? Це ніде не прописано. Тому створення цієї дисциплінарної комісії на часі, — додала вона.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» обрала нового лідера Олену Шуляк. Вона пообіцяла карати депутатів політсили, які втраплятимуть у скандали.

Джерело: Лівий берег