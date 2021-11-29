Шуляк. Фото: УП

https://racurs.ua/n163699-v-sluge-naroda-provedut-audit-chto-budut-proveryat.html

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«Слуга народа», президентская партия, проведет внутренний аудит. «Слуги» на местах отчитаются о финансовом состоянии и своей деятельности.

Сейчас у «слуг» есть 24 областные и две городские организации. Такое заявление сделала глава партии Елена Шуляк в интервью для «Левого берега».

Она рассказала, что каждая организация подготовит отчет, который будет вынесен на собрание.

На следующей неделе мы соберем Национальный совет общин, куда входят руководители областных организаций, и начнем с откровенного диалога. Потому что нельзя сказать, что в партии на региональном уровне все хорошо, что команды работают слаженно. С того времени как стало понятно, что я — основной претендент на главу партии, получила десятки разных месседжей, что нужно улучшать, а что срочно менять, — рассказала Шуляк.

В частности, партия создаст дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься анализом, вынесением определенных рекомендаций, что делать в разных громких и не очень зашкварах народных депутатов.

Будем честными, скандалы есть. Мы иногда на них очень поздно реагируем, иногда не реагируем вообще. Кто должен формировать реакцию? Каким образом? По каким принципам? Это нигде не прописано, — добавила она.



Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» избрала нового лидера Елену Шуляк. Она пообещала наказывать депутатов политсилы, которые будут попадать в скандалы.

Источник: Левый берег