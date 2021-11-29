Взрыв и пожар на ТЭС Ахметова — пострадавшие в критическом состоянии

https://racurs.ua/n163698-vzryv-i-pojar-na-tes-ahmetova-postradavshie-v-kriticheskom-sostoyanii.html

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На Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области в течение нескольких часов случились две чрезвычайные ситуации. Сначала вечером 28 ноября произошел взрыв, из-за которого ожоги получили от двух до пяти человек.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об инциденте на котле седьмого энергоблока.

Здесь произошла разгерметизация трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла. Несколько работников получили ожоги.

Седьмой энергоблок остановили и вместо него включили четвертый, поэтому на работу ТЭС событие не повлияло.

22-летнего и 32-летнего работников Бурштынской ТЭС с термическими ожогами госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Состояние обоих пациентов — критическое. Об этом «Суспільному» сообщил генеральный директор Ивано-Франковской областной клинической больницы Остап Грищук.

Один из них — в реанимации. У него — 30%-40% ожогов тела и ожоги дыхательных путей. У второго госпитализированного — 50%-60% глубоких ожогов тела.

Еще у двух работников ожоги лица и рук, их состояние средней тяжести.

Уже через несколько часов после взрыва на ТЭС спасатели тушили пожар. Горела кровля котельного отделения между восьмым и девятым энергоблоками.

Пожар начался в четыре часа ночи. Загорелись электрические кабели на конструкции крыши котельного отделения между восьмым и девятым энергоблоками котлотурбинного цеха. Пожар был потушен работниками ТЭС еще до прибытия бойцов ГСЧС.

Бурштынская ТЭС координирует свои действия с «Укрэнерго», — говорится в сообщении энергетической компании Рината Ахметова ДТЭК «Западэнерго».

Источник: ГСЧС, «Суспільне»