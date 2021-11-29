Киев просит о постоянном присутствии кораблей НАТО в Черном море. Фото: S. Marine Corps

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Ракурс

Вторжение России в Украину может произойти из-за агрессивной политики президента РФ Владимира Путина. Он стремится сорвать евроатлантические устремления Украины.

Украинские власти просят обеспечить постоянное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море. Об этом в преддверии визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью изданию Politico.

По его словам, такие действия Альянса «были бы очень сильным сигналом в поддержку Украины». Он добавил, что постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ — один из инструментов агрессивной политики Кремля.

Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО, — добавил премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но и в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и всей Европы. Ситуация вокруг «Северного потока-2» и уменьшение транзита «голубого топлива» через Украину ярко подтверждают этот тезис, — подчеркнул премьер.

30 ноября в Брюсселе премьер-министр Украины вместе с главами правительств Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза.

Напомним, что агрессия России на украинских границах продолжается, что вызывает беспокойство у западных партнеров Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили действия России.

Во время разговора западные партнеры Украины затронули тему «необычной военной активности» РФ вблизи Украины.