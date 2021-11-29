Київ просить про постійну присутність кораблів НАТО у Чорному морі. Фото: S. Marine Corps

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися через агресивну політику президента РФ Володимира Путіна. Він прагне зірвати євроатлантичні прагнення України.

Українська влада просить забезпечити постійну присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі. Про це напередодні візиту до Брюсселя прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю виданню Politico.

За його словами, такі дії Альянсу «були б дуже сильним сигналом на підтримку України». Він додав, що постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів — один з інструментів агресивної політики Кремля.

Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО, — додав прем'єр-міністр.

Шмигаль також зазначив, що Кремль зацікавлений не тільки у дестабілізації ситуації в Україні, але також у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

Газ вже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи. Ситуація навколо «Північного потоку-2» та зменшення транзиту «блакитного палива» через України яскраво підтверджують цю тезу, — наголосив прем'єр.

30 листопада у Брюсселі прем'єр-міністр України разом з очільниками урядів Грузії та Молдови в межах Асоційованого тріо проведе низку зустрічей з керівництвом Європейського Союзу.

Нагадаємо, що агресія Росії на українських кордонах триває, що викликає занепокоєння в західних партнерів України. Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову, під час якої обговорили дії Росії.

Під час розмови західні партнери України зачепили тему «незвичайної військової активності» РФ поблизу України.