Гривню лихоманить - що відбувається з курсом долара та євро

https://racurs.ua/ua/n163696-gryvnu-lyhomanyt-scho-vidbuvaietsya-z-kursom-dolara-ta-ievro.html

Ракурс

Курс гривні знову знизився на кілька копійок. Регулятор на понеділок, 29 листопада, встановив курс долара щодо гривні, на рівні 27,10 грн, це на 7 коп. більше, ніж було в останній день минулого тижня.

Євро став дорожчим відразу на 24 коп. — 30,577 грн.

Отож, офіційний курс долара піднявся до максимуму за п’ять місяців.

У п’ятницю, 26 листопада, офіційний курс гривні становив 27,03 за дол. і 30,33 за євро.

Ситуація на валютному ринку продовжує залишатися нестабільною.

Минулого тижня Нацбанк, за інофрмацією Minfin був змушений «заливати» міжбанк доларом через інтервенції. Наприклад, 26 листопада регулятор продав 150 млн дол. за курсом 27,12 гривень. Без такого втручання регулятора котирування могли б піднятися і до 27,2 грн за долар.

Щодо євро, то зростання курсу відбулося через вплив міжнародного фактора — євро за день подорожчав майже до 1,13 дол. Це й призвело до корекції курсу євро щодо гривні.

Винуватцями зльоту котирувань сьогодні були як нерезиденти, так і місцеві гравці з реального сектору економіки. Деякі з клієнтів та банків досить швидко реагували і на висловлювання Володимира Зеленського під час його марафону, що додавало інтриги під час торгів.

Знервованість на ринку збереглася, пише видання.

Міжнародний валютний фонд 25 листопада оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році — 27,32 грн/дол.

Аналітики пишуть, щло цього тижня курс повністю залежатиме від чотирьох головних факторів:

Як довго, в яких обсягах та за якими цінниками Нацбанк готовий продавати валюту з резерву, щоб погасити щоденне зростання котирувань долара на міжбанку; Як довго та в яких сумах нерезиденти виходитимуть з українських гривневих ОВДП та виводитимуть за кордон куплену валюту; У яких обсягах, у які дати та у який саме час протягом дня відбуватимуться зарахування експортерам відшкодувань ПДВ; Наскільки активно реагуватиме населення на зростання курсу в обмінниках і чи не призведе це до переходу готівкового ринку у формат масованої гри «на підвищення».

Джерела: НБУ, Minfin