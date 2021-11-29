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Ракурс
Гривну лихорадит — что происходит с курсом доллара и евро

Гривну лихорадит — что происходит с курсом доллара и евро

29 ноя 2021, 09:24
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Курс гривны снова снизился на несколько копеек. Регулятор на понедельник, 29 ноября, установил курс доллара по отношению к гривне, на уровне 27,10 грн, это на 7 коп. больше, чем было в последний день прошлой недели.

Евро стал дороже сразу на 24 коп. — 30,577 грн. Официальный курс доллара поднялся до максимума за пять месяцев.

В пятницу, 26 ноября, курс был 27,03 грн за дол. и 30,33 грн за евро.

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться нестабильной.

На прошлой неделе Нацбанк по инофрмации Minfin был вынужден «заливать» межбанк долларом из-за интервенций. К примеру, 26 ноября регулятор продал 150 млн дол. по курсу 27,12 гривен. Без такого вмешательства регулятора котировки могли бы подняться до 27,2 грн за доллар.

Курс доллара, данные – НБУ

Что касается евро, то рост курса произошел из-за влияния международного фактора — евро за день подорожал почти до 1,13 дол. Это и привело к коррекции курса евро по отношению к гривне.

Курс доллара, данные – НБУ

Виновниками взлета котировок были как нерезиденты, так и местные игроки из реального сектора экономики. Некоторые клиенты и банки довольно быстро реагировали и на высказывания Владимира Зеленского во время его марафона, что добавляло интриги во время торгов.

Международный валютный фонд 25 ноября обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит в 2021 году 27,32 грн/долл.


Аналитики пишут, что на этой неделе курс будет полностью зависеть от четырех главных факторов:

  1. Как долго, в каких объемах и по каким ценникам, Нацбанк готов продавать валюту из резерва, чтобы погасить ежедневный рост котировок доллара на межбанке;
  2. Как долго и в каких суммах нерезиденты будут выходить из украинских гривневых ОВГЗ и выводить за границу купленную валюту;
  3. В каких объемах, в какие даты и в какое время в течение дня будут происходить зачисления экспортерам возмещений НДС;
  4. Насколько будет активно реагировать население на рост курса в обменниках и не приведет ли это к переходу наличного рынка в формат массированной игры «на повышение».

Источники: НБУ, Minfin

Источник: Ракурс


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