Гривну лихорадит — что происходит с курсом доллара и евро

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Ракурс

Курс гривны снова снизился на несколько копеек. Регулятор на понедельник, 29 ноября, установил курс доллара по отношению к гривне, на уровне 27,10 грн, это на 7 коп. больше, чем было в последний день прошлой недели.

Евро стал дороже сразу на 24 коп. — 30,577 грн. Официальный курс доллара поднялся до максимума за пять месяцев.

В пятницу, 26 ноября, курс был 27,03 грн за дол. и 30,33 грн за евро.

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться нестабильной.

На прошлой неделе Нацбанк по инофрмации Minfin был вынужден «заливать» межбанк долларом из-за интервенций. К примеру, 26 ноября регулятор продал 150 млн дол. по курсу 27,12 гривен. Без такого вмешательства регулятора котировки могли бы подняться до 27,2 грн за доллар.

Что касается евро, то рост курса произошел из-за влияния международного фактора — евро за день подорожал почти до 1,13 дол. Это и привело к коррекции курса евро по отношению к гривне.

Виновниками взлета котировок были как нерезиденты, так и местные игроки из реального сектора экономики. Некоторые клиенты и банки довольно быстро реагировали и на высказывания Владимира Зеленского во время его марафона, что добавляло интриги во время торгов.

Международный валютный фонд 25 ноября обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит в 2021 году 27,32 грн/долл.

Аналитики пишут, что на этой неделе курс будет полностью зависеть от четырех главных факторов:

Как долго, в каких объемах и по каким ценникам, Нацбанк готов продавать валюту из резерва, чтобы погасить ежедневный рост котировок доллара на межбанке; Как долго и в каких суммах нерезиденты будут выходить из украинских гривневых ОВГЗ и выводить за границу купленную валюту; В каких объемах, в какие даты и в какое время в течение дня будут происходить зачисления экспортерам возмещений НДС; Насколько будет активно реагировать население на рост курса в обменниках и не приведет ли это к переходу наличного рынка в формат массированной игры «на повышение».

Источники: НБУ, Minfin