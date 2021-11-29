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Ракурс
Путешествия и коронавирус – ВОЗ сделала неожиданное заявление. Фото: detector.media

Путешествия и коронавирус — ВОЗ сделала неожиданное заявление

29 ноя 2021, 09:19
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Коронавирус в мире активно распространяется — из-за нового штамма «Омикрон» ряд стран ограничили авиасообщение с Африкой. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала этого не делать.

Такое заявление сделала региональный директор ВОЗ Африки Матшидисо Моэти. Она уверена, что ограничения сыграют лишь небольшую роль в сокращении распространения нового штамма, но могут существенно отразиться на уровне жизни африканцев. Об этом сообщает издание AP News.

В ВОЗ добавили, что ограничения, которые стремительно начали вводить страны, не должны быть чрезмерно агрессивными и навязчивыми.

Моэти также похвалила Южную Африку за оперативное информирование ВОЗ, как только ее национальная лаборатория обнаружила новый вариант вируса.

В то же время в Национальном институте здравоохранения США сообщили, что пока нет данных, свидетельствующих о том, что «Омикрон» вызывает более серьезное заболевание, чем предыдущие варианты COVID-19.

Однако ученых насторожили темпы распространения инфекции южной Африкой. Случаи нового штамма уже подтвердили в Германии, Италии, Нидерландах, Британии и Израиле.


Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценила эффективность вакцин против этого штамма коронавируса. Согласно заявлению международной организации, существующие препараты действуют и против новой мутации.

Источник: AP News

Источник: Ракурс


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