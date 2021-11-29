Подорожі та коронавірус – ВООЗ зробила несподівану заяву. Фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n163695-podoroji-ta-koronavirus-vooz-zrobyla-nespodivanu-zayavu.html

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Коронавірус у світі активно поширюється — через новий штам «Омікрон» ряд країн обмежили авіасполучення з Африкою. Натомість Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала цього не робити.

Таку заяву зробила регіональна директорка ВООЗ Африки Матшідісо Моеті. Вона впевнена, що обмеження зіграють лише невелику роль у скороченні поширення нового штаму, але можуть суттєво позначитися на рівні життя африканців. Про це повідомляє видання AP News.

У ВООЗ додали, що обмеження, які стрімко почали вводити країни, не повинні бути надмірно агресивними та нав’язливими.

Моеті також похвалила Південну Африку за оперативне інформування ВООЗ, як тільки її національна лабораторія виявила новий варіант вірусу.

Водночас у Національному інституті охорони здоров’я США повідомили, що поки немає даних, які свідчать про те, що «Омікрон» викликає більш серйозне захворювання, ніж попередні варіанти COVID-19.

Проте вчених насторожили темпи поширення інфекції південною Африкою. Випадки нового штаму вже підтвердили в Німеччині, Італії, Нідерландах, Британії та Ізраїлі.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оцінила ефективність вакцин проти цього штаму коронавірусу. Згідно з заявою міжнародної організації, наявні препарати ефективні і проти нової мутації.

Джерело: AP News