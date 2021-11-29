Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні пішов на спад — за добу майже 6 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

29 лис 2021, 08:51
999

Коронавірус в Україні за минулу добу, 28 листопада підхопили 5 тис. 804 українці, серед них 530 дітей та 72 медпрацівники.

У лікарні потрапили 2 тис. 82 особи, померли від ускладнень 297 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Подолати хворобу за добу зуміли 10 тис. 477 осіб, медики зробили 32 тис. 694 тести (зокрема методом ПЛР — 13 тис. 364, методом ІФА — 1 тис. 795).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 3 млн 427 тис. 827 осіб;
  • одужало — 2 млн 920 тис. 714 осіб;
  • летальних випадків — 85 тис. 414;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і в Києві (431).


Нагадаємо, коронавірус у світі може спалахнути з новою силою через появу нового штаму. Імовірно, варіант «Омікрон» більш заразний, зокрема для повністю вакцинованих людей та може уникати імунної відповіді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів