Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n163694-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-za-sutki-pochti-6-tys-zabolevshih.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 28 ноября, подхватили 5 тыс. 804 украинца, в том числе 530 детей и 72 медработника.

В больницы попали 2 тыс. 82 человека, умерли от осложнений 297 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Преодолеть болезнь за сутки сумели 10 тыс. 477 человек, медики провели 32 тыс. 694 теста (в том числе методом ПЦР — 13 тыс. 364, методом ИФА — 1 тыс. 795).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 427 тыс. 827 человек;

выздоровело — 2 млн 920 тыс. 714 человек;

летальных исходов — 85 тыс. 414;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и в Киеве (431).

Напомним, коронавирус в мире может вспыхнуть с новой силой из-за появления нового штамма. Предположительно, вариант «Омикрон» более заразный, в том числе для полностью вакцинированных людей и может уходить от иммунного ответа.