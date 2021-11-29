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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине пошел на спад — за сутки почти 6 тыс. заболевших

29 ноя 2021, 08:51
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 28 ноября, подхватили 5 тыс. 804 украинца, в том числе 530 детей и 72 медработника.

В больницы попали 2 тыс. 82 человека, умерли от осложнений 297 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Преодолеть болезнь за сутки сумели 10 тыс. 477 человек, медики провели 32 тыс. 694 теста (в том числе методом ПЦР — 13 тыс. 364, методом ИФА — 1 тыс. 795).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 млн 427 тыс. 827 человек;
  • выздоровело — 2 млн 920 тыс. 714 человек;
  • летальных исходов — 85 тыс. 414;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и в Киеве (431).


Напомним, коронавирус в мире может вспыхнуть с новой силой из-за появления нового штамма. Предположительно, вариант «Омикрон» более заразный, в том числе для полностью вакцинированных людей и может уходить от иммунного ответа.

Источник: Ракурс


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