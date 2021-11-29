Вибух і пожежа на ТЕС - на електростанції за кілька годин сталося два інциденти

https://racurs.ua/ua/n163698-vybuh-i-pojeja-na-tes-ahmetova-postrajdali-u-krytychnomu-stani.html

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На Бурштинській теплоелектростанції в Івано-Франківській області упродовж кількох годин сталися дві надзвичайні ситуації. Спочатку увечері 28 листопада стався вибух, через який опіки отримали від двох до п’яти осіб.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про інцидент на котлі сьомого енергоблоку.

Тут відбулася розгерметизація труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла. Декілька працівників отримали опіки.

Сьомий енергоблок зупинили й замість нього ввімкнули четвертий, тому на роботу ТЕС подія не вплинула.

22-річного та 32-річного працівників Бурштинської ТЕС з термічними опіками госпіталізували в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Стан обох пацієнтів — критичний. Про це «Суспільному» повідомив генеральний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук.

Один з них — в реанімації. В нього — 30%-40% опіків тіла та опіки дихальних шляхів. В іншого госпіталізованого — 50%-60% глибоких опіків тіла.

Ще у двох працівників опіки обличчя та рук, їхній стан — середньої важкості.

Вже за кілька годин після вибуху на ТЕС рятувальники гасили пожежу. Горіла покрівля котельного відділення між восьмим та дев’ятим енергоблоками.

Запалало о четвертій годин іночі. Загорілися електричні кабелі на конструкції даху котельного відділення між восьмим та дев’ятим енергоблоками котлотурбінного цеху. Пожежу загасили працівники ТЕС ще до прибуття бійців ДСНС.

Бурштинська ТЕС координує свої дії з «Укренерго», — йдеться у повідомленні енергетичної компанії Ріната Ахметова ДТЕК «Західенерго».

Джерело: ДСНС, «Суспільне»