Бурба не був головним інформатором розслідування про «вагнерівців». Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n163701-burba-ne-buv-golovnym-informatorom-rozsliduvannya-pro-vagnerivciv-bellingcat.html

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Василь Бурба не був головним інформатором журналістів щодо розслідування провалу спецоперації з «вагнерівцями».

Колишній розвідник надав розслідувачам інформацію, про розмову в Офісі президента. Але головний інформатор не Бурба. Про це автор розслідування «вагнергейту» Христо Грозєв сказав під час прямого включення в ефірі програми «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим» на каналі «Україна 24».

Він дав нам інформацію про те, про що міг говорити тільки він, бо він був одним із, за його словами, трьох чи чотирьох людей на зустрічі в Офісі президента. Тому ми не могли отримати цю інформацію від людей нижчого рівня у ГУР МО. Інші європейські держави вважають його професіоналом, — заявив він.

За словами Грозєва, Bellingcat звертатиметься до Офісу президента по коментарі, аби отримати відповіді на запитання щодо зриву спецоперації із захоплення «вагнерівців». Він наголосив, що ця операція була добре спланована і схваленою. Журналіст відкинув думки про те, що це була авантюра.

Грозєв сподівається, що Банкова дасть відповіді на нові питання, які відкрились після прес-марафону Володимира Зеленського. Раніше розслідувачі вважали, що головною причиною відкладення цієї операції було небажання втручатись у процес мінських переговорів про перемир’я. Але після заяв Зеленського з’являться особистий мотив — недовіра президента до керівництва Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Якщо це так, важливішим стає питання, в який момент було схвалено перенесення, чи була спроба його зупинити формально чи неформально, і хто реально, а не формально давав інструкції відкласти операцію, — сказав він і наголосив, що відкладення операції не було «спробою допомогти Росії».

Журналіст додав, що операція з затримання бойовиків ПВК «Вагнера» була схвалена керівництвом держави, тому вона вважалася українською.

Тому далі вже питання, це авантюра чи ні, потрібно закрити. До моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою. А далі… Якщо вона була погана, потрібно було заздалегідь її зупинити, — зазначив Грозєв.



Він сподівається, що фільм про Вагнергейт вийде через шість місяців.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомляв, що США фінансували операцію українських спецслужб із затриманням «вагнерівців». Зазначалося, що Україна отримала «американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ».