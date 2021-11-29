Бурба не был главным информатором расследования о «вагнеровцах». Фото: liga.net

https://racurs.ua/n163701-burba-ne-byl-glavnym-informatorom-rassledovaniya-o-vagnerovcah-bellingcat.html

Ракурс

Василий Бурба не был главным информатором журналистов о расследовании провала спецоперации с «вагнеровцами».

Бывший разведчик предоставил следователям информацию, о разговоре в Офисе президента. Но главный информатор не Бурба. Об этом автор расследования «вагнергейта» Христо Грозев сказал во время прямого включения в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24″.

Он дал нам информацию о том, о чем мог говорить только он, потому что он был одним из, по его словам, трех или четырех человек на встрече в офисе президента. Поэтому мы не могли получить эту информацию от людей более низкого уровня в ГУР МО. Другие европейские государства считают его профессионалом, — заявил он.

По словам Грозева, Bellingcat будет обращаться в Офис президента за комментариями, чтобы получить ответы на вопросы по срыву спецоперации по захвату „вагнеровцев“. Он подчеркнул, что эта операция была хорошо спланирована и одобрена. Журналист отбросил мысли о том, что это была авантюра.

Грозев надеется, что Банковая даст ответы на новые вопросы, которые открылись после пресс-марафона Владимира Зеленского. Ранее расследователи полагали, что главной причиной переноса этой операции было нежелание вмешиваться в процесс минских переговоров о перемирии. Но после заявлений Зеленского появятся личный мотив — недоверие президента к руководству Главного управления разведки Министерства обороны.

Если это так, более важным становится вопрос, в какой момент был одобрен перенос, была ли попытка его остановить формально или неформально, и кто реально, а не формально давал инструкции отложить операцию, — сказал он и подчеркнул, что отложение операции не было „попыткой помочь России“.

Журналист добавил, что операция по задержанию боевиков ЧВК „Вагнера“ была одобрена руководством государства, поэтому она считалась украинской.

Поэтому дальше уже вопрос, это авантюра или нет, нужно закрыть. К моменту одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше … если она была плохая, нужно было заранее ее остановить, — отметил Грозев.

Он надеется, что фильм о Вагнергейте выйдет через шесть месяцев.

Напомним, телеканал CNN сообщал, что США финансировали операцию украинских спецслужб с задержанием „вагнеровцев“. Отмечалось, что Украина получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ».