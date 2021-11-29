Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Больной коронавирусом президент Чехии работает в стеклянном колпаке. Фото: Твиттер

Больной коронавирусом президент Чехии работает в стеклянном колпаке (ФОТО)

29 ноя 2021, 10:25
999

В Чехии президент страны Милош Земан, назначил нового премьер-министра Петра Фиалу, находясь в стеклянном колпаке. Согласно конституции, провести церемонию мог только он.

Накануне Земан получил положительный тест на коронавирус, поэтому обязан находиться на изоляции. Фото церемонии опубликовал в Twitter новый премьер.

Церемония состоялась в загородной резиденции главы государства во дворце Ланы, недалеко от Праги. Она проходила в соответствии с самыми строгими санитарными нормами.

В комнате, где велось мероприятие, было два входа, а само помещение было разделено прозрачным плексигласом. Фиала мог общаться с президентом только по аудиосвязи. Во время церемонии президент также сидел в кресле-каталке.


У главы государства нет внешних признаков заболевания, а за несколько дней до этого он получил третью дозу вакцины.

Милош Земан в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. С апреля 2021 года он вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров