Больной коронавирусом президент Чехии работает в стеклянном колпаке. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n163700-bolnoy-koronavirusom-prezident-chehii-rabotaet-v-steklyannom-kolpake-foto.html

Ракурс

В Чехии президент страны Милош Земан, назначил нового премьер-министра Петра Фиалу, находясь в стеклянном колпаке. Согласно конституции, провести церемонию мог только он.

Накануне Земан получил положительный тест на коронавирус, поэтому обязан находиться на изоляции. Фото церемонии опубликовал в Twitter новый премьер.

Церемония состоялась в загородной резиденции главы государства во дворце Ланы, недалеко от Праги. Она проходила в соответствии с самыми строгими санитарными нормами.

В комнате, где велось мероприятие, было два входа, а само помещение было разделено прозрачным плексигласом. Фиала мог общаться с президентом только по аудиосвязи. Во время церемонии президент также сидел в кресле-каталке.

У главы государства нет внешних признаков заболевания, а за несколько дней до этого он получил третью дозу вакцины.

Милош Земан в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. С апреля 2021 года он вынужден передвигаться в инвалидном кресле.