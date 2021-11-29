Хворий на коронавірус президент Чехії працює в скляному ковпаку. Фото: Твіттер

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У Чехії президент країни Мілош Земан призначив нового прем'єр-міністра Петра Фіалу, знаходячись у скляному ковпаку. Згідно з конституцією, провести церемонію міг лише він.

Напередодні Земан отримав позитивний тест на коронавірус, тому повинен перебувати на ізоляції. Фото церемонії опублікував у Twitter новий прем'єр.

Церемонія відбулася у заміській резиденції глави держави у палаці Лани, неподалік Праги. Вона проходила відповідно до найсуворіших санітарних норм.

У кімнаті, де велося дійство, було два входи, а саме приміщення було розділене прозорим плексигласом. Фіала міг спілкуватися з президентом лише по аудіозв’язку. Під час церемонії президент також сидів у кріслі-каталці.

Глава держави не має зовнішніх ознак захворювання, а за кілька днів до цього він отримав третю дозу вакцини.

Мілош Земан у свої 77 років страждає на невропатію ніг і лікується від цукрового діабету. З квітня 2021 він змушений пересуватися в інвалідному візку.