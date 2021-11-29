Елена Шуляк. Фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n163702-shulyak-ne-znaet-est-li-razumkov-v-sluge-naroda-i-nazvala-kolichestvo-partiycev.html

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Заявление бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на вступление в партию «Слуга народа» не могут найти.

Заявления на выход из партии от Разумкова не было. Ранее Разумков был первым номером в списке «Слуги народа». Сейчас руководству политсилы непонятно, является ли экс-спикер членом партии. Такое заявление сделала глава партии Елена Шуляк в интервью для «Левого берега».

Если он был главой партии, нужно хотя бы заявление на вступление. Пока мы не можем ее найти. Но думаю, что разобраться с этим — вопрос времени. Думаю, надо задать вопрос Разумкову, считает ли он себя членом фракции политической партии «Слуга народа» в парламенте? Я смотрела, как подписаны члены МФО: в графе «Членство во фракции» у Разумкова написано «01». «Ноль один» —это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный, — подчеркнула руководитель политсилы.

При этом Шуляк добавила, что партийных билетов физически у членов «Слуги народа» нет. Также отметила, что сейчас только входит в курс дел. Отметила, что по состоянию на 19 ноября в СН около 1 тыс. партийцев.

Напомним, Елена Шуляк заявила, что президентская партия «Слуга народа» проведет внутренний аудит, а представители политсилы на местах отчитаются о финансовом состоянии и своей деятельности.

Источник: «Левый берег»