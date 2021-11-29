Слуга народу. Фото: istock

https://racurs.ua/n163708-eto-pravda-250-nardepov-uje-ne-budet-prognoz-vyborov-ot-glavy-slugi-naroda.html

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«Слуга народа», президентская партия, больше не соберет монобольшинство в парламенте. На следующих выборах в партии ждут более скромные результаты.

Также пока неизвестно, кто будет возглавлять список на парламентских выборах. Такое заявление сделала глава партии Елена Шуляк в интервью для «Левого берега».

Мне кажется, все четко понимают, что 250 народных депутатов от партии «Слуга народа» в парламенте не будет. Это правда, — заявила Шуляк.

До этого экс-глава партии Александр Корниенко заявлял, что в партию будут привлекать известных артистов и спортсменов, но возглавлять список будут те, кто лучше будет работать.

Думаю, у людей будет оставаться запрос на приход во власть людей без политического шлейфа. К большому сожалению, в обществе формируется мнение, что если ты занимаешься политикой или работаешь в правительстве, то это не очень серьезная работа. Она всегда имеет такой привкус, — объяснила глава «слуг».

Напомним, ранее мы сообщали, что на выборах 2019 года партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов и впервые получила монобольшинство в Раде.

Источник: Левый берег