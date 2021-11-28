Декларування місця проживання онлайн почнуть тестувати в «Дії»

https://racurs.ua/ua/n163678-onlayn-deklaruvannya-miscya-projyvannya-pochnut-testuvaty-u-diyi-mincyfry.html

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На порталі «Дія» з 1 грудня розпочнеться бета-тестування функції декларування місця проживання онлайн.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг, — зазначив Федоров.

Міністр наголошує, що наразі через бюрократичну складність процедури — необхідність стояти в чергах та зібрати низку паперових документів — кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а понад мільйон людей — взагалі без реєстрації.

За його словами, Мінцифри планує повністю змінити формат цієї процедури, цифровізуючи та спрощуючи її — вона полягатиме в заповненні короткої заяви онлайн у зручний час замість відвідувань держустанов та стояння в чергах.

Зазначається, що півроку тому ця послуга вже була запущена для семи міст, а тепер відомство здійснює її масштабування майже на всю країну.

Для того, щоб взяти участь у бета-тестуванні нової послуги, потрібно зареєструватися на сайті team2.diia.gov.ua. Учаснику тестування потрібно бути старшим 14 років та надати такі дані:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

КЕП заявника та власників/співвласників житла.

Зазначається, що право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості (з 2013 року).

На сторінці бета-тестування послуги зазначається, що вона наразі недоступна для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона.