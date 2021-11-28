Декларирование места жительства онлайн начнут тестировать в «Дії»

https://racurs.ua/n163678-onlayn-deklarirovanie-mesta-jitelstva-nachnut-testirovat-v-diyi-mincifry.html

Ракурс

На портале «Дія» с 1 декабря начнется бета-тестирование функции декларирования места жительства онлайн.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг, — отметил Федоров.

Министр подчеркивает, что из-за бюрократической сложности процедуры — необходимость стоять в очередях и собрать ряд бумажных документов — каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек — вообще без регистрации.

По его словам, Минцифры планирует полностью изменить формат этой процедуры, цифровизируя и упрощая ее — она будет заключаться в заполнении краткого заявления онлайн в удобное время вместо посещений госучреждений и стояния в очередях.

Отмечается, что полгода назад эта услуга уже была запущена для семи городов, а теперь ведомство осуществляет ее масштабирование почти на всю страну.

Для того чтобы принять участие в бета-тестировании новой услуги, нужно зарегистрироваться на сайте team2.diia.gov.ua. Участнику тестирования нужно быть старше 14 лет и предоставить следующие данные:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья.

Отмечается, что право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года).

На странице бета-тестирования услуги отмечается, что она пока недоступна для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона.