Новый штамм ковида – куда украинцам не советуют лететь. Фото: legalaid.gov.ua

https://racurs.ua/n163704-novyy-shtamm-kovida-kuda-ukraincam-ne-sovetuut-letet-spisok.html

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Из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины воздержаться от путешествий в отдельные страны.

Речь идет о Южной Африке, Ботсване, Эсватини, Лесото, Мозамбике, Намибии и Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Украинцы, которые находятся на территории этих стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования и быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

Также граждане рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную «горячую линию» для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: emb_za@mfa.gov.ua.

Украинские граждане могут обратиться за помощью на «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Европейская комиссия рекомендовала правительствам стран Европейского Союза приостановить авиаперелеты в Южную Африку.

Так уже поступили Италия, Австрия, Франция, Япония, Сингапур, Нидерланды, Мальта, Малайзия, Марокко, Филиппины, Израиль, Дубай, Иордания.

Австрия, Франция, Италия, Нидерланды и Мальта также заявили о запретах на въезд путешественников из стран Южной Африки, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибия и Эсватини.

Япония объявила, что с 27 ноября туристы из Южной Африки должны будут пройти карантин в течение 10 дней и проделать четыре теста во время посещения страны.

Индия также усилит противоэпидемические меры для путешественников из Южной Африки, Ботсваны и Гонконга.

Напомним, что коронавирус в мире активно распространяется — из-за нового штамма «Омикрон» ряд стран ограничили авиасообщение с Африкой. В то же время Всемирная организация здравоохранения призвала этого не делать.

Специалисты уверены, что ограничения сыграют лишь небольшую роль в сокращении распространения нового штамма, но могут существенно отразиться на уровне жизни африканцев.