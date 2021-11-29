Новий штам ковіду – куди українцям не радять летіти. Фото: legalaid.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163704-novyy-shtam-kovidu-kudy-ukrayincyam-ne-radyat-letity-spysok.html

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Через новий штам коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує громадянам України наразі утриматися від подорожей до окремих країн.

Йдеться про Південну Африку, Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібію та Зімбабве. Про це повідомили у прес-службі українського МЗС.

Українці, які наразі перебувають на території цих країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

Також громадян рекомендують слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову «гарячу лінію» для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: emb_za@mfa.gov.ua.

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Європейська комісія рекомендувала урядам країн Європейського Союзу призупинити авіаперельоти в країни Південної Африки.

Так вже зробили Італія, Австрія, Франція, Японія, Сингапур, Нідерланди, Мальта, Малайзія, Марокко, Філіппіни, Ізраїль, Дубай, Йорданія.

Австрія, Франція, Італія, Нідерланди та Мальта також заявили про заборони на в’їзд мандрівників з країн Південної Африки, Лесото, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіка, Намібію та Есватіні.

Японія оголосила, що з 27 листопада туристи з Південної Африки повинні будуть пройти карантин протягом 10 днів та зробити чотири тести під час відвідин країни.

Індія також посилить протиепідемічні заходи для мандрівників з Південної Африки, Ботсвани та Гонконгу.

Нагадаємо, що коронавірус у світі активно поширюється — через новий штам «Омікрон» ряд країн обмежили авіасполучення з Африкою. Натомість Всесвітня організація охорони здоров’я закликала цього не робити.

Спеціалісти впевнені, що обмеження зіграють лише невелику роль у скороченні поширення нового штаму, але можуть суттєво позначитися на рівні життя африканців.