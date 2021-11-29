https://racurs.ua/n163703-kak-effektivnee-izuchat-yazyki-neojidannyy-sposob-predlojili-uchenye.html

Ракурс

Изучать языки легче людям, которые занимаются сложной ручной работой. Сотрудники Национального института здоровья и медицинских исследований показали, что те, кто хорошо работает с ручными инструментами, лучше понимают языковой синтаксис.

Результаты эксперимента опубликовал Science.

Добровольцы проходили тесты на французскую грамматику и умение обращаться с плоскогубцами, а пока они проходили эти тесты, за активностью их мозга следили с помощью магнитно-резонансной томографии. Так можно было понять, какие области мозга отвечают за синтаксис, какие — за плоскогубцы, а какие — за обе категории.

Оказалось, что есть участок мозга, который активен и во время языковых упражнений, и во время работы руками — он расположен в базальных ганглиях. Во второй части участники эксперимента проходили грамматические тесты до и после получасовых упражнений с теми же плоскогубцами. И плоскогубцы улучшили результаты языковых тестов. А после занятий языковыми упражнениями участники эксперимента лучше управлялись с инструментом.

Насколько таким образом можно простимулировать успехи в изучении иностранного языка — пока неясно. Работа руками в первую очередь может помочь тем, у кого есть неврологические проблемы, врожденные или приобретенные, в овладении родным языком.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гугл позволяет получать результаты поиска только на украинском языке. Для того чтобы избавиться от результатов на русском языке во время запросов в Google, стоит лишь добавить несколько символов.