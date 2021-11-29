Мова. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163703-yak-efektyvnishe-vyvchaty-movy-nespodivanyy-sposib-zaproponuvaly-vcheni.html

Ракурс

Вивчати мови легше людям, які займаються складною ручною роботою. Співробітники Національного інституту здоров’я та медичних досліджень показали, що ті, хто добре працює з ручними інструментами, краще розуміють мовний синтаксис.

Результати експерименту опублікував Science.

Добровольці проходили тести на французьку граматику і вміння поводитися з плоскогубцями, а поки вони проходили ці тести, за активністю їхнього мозку стежили за допомогою магнітно-резонансної томографії. Так можна було зрозуміти, які області мозку відповідають за синтаксис, які — за плоскогубці, а які — за обидві категорії.

З’ясувалося, що є ділянка мозку, яка активна й під час мовних вправ, і під час роботи руками — вона розташована в базальних гангліях. У другій частині учасники експерименту проходили граматичні тести до й після півгодинних вправ із тими ж плоскогубцями. І плоскогубці покращили результати мовних тестів. А після занять мовними вправами учасники експерименту краще поралися з інструментом.

Наскільки в такий спосіб можна простимулювати успіхи у вивченні іноземної мови — поки що незрозуміло. Робота руками насамперед може допомогти тим, у кого є неврологічні проблеми, вроджені або набуті, в опануванні рідної мови.

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