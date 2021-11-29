Прощание с Омельченко. Фото: КГГА

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Ракурс

Александр Омельченко, бывший мэр Киева, скончался от коронавируса. В понедельник, 29 ноября, в колонном зале Киевской городской государственной администрации продолжается церемония прощания с экс-мэром столицы.

Она продлится до 13.00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Похороны начнутся ориентировочно в 14.00. Похоронят Омельченко на Байковом кладбище.

Сегодня мы провожаем в последний путь Человека с прописной буквы. Человека, который искренне любил наш город. Почетный гражданин Киева. Человека, который любил страну. Героя Украины. Человека, который сделал очень много для нашего города, — сказал действующий мэр города Виталий Кличко.

Церемония прощания происходит с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА проверяют наличие «зеленого» COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, документа об выздоровлении. В Колонный зал допускаются группы людей в определенном количестве.

Перед этим всю ночь бывшего мэра Киева отпевали в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее мы сообщали, что умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ему было 83 года.