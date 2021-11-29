Главное слово 2021 года назвали американские ученыеhttps://racurs.ua/n163712-glavnoe-slovo-2021-goda-nazvali-amerikanskie-uchenye.htmlРакурс
Слово 2021 года назвали составители ведущего американского толкового словаря Merriam-Webster («Мерриам-Вебстер»).
Главным словом года стало слово «вакцина». По сравнению с 2020 годом частота упоминаний этого слова выросла на 601%, а по сравнению с 2019 годом — на 1048%. Об этом сообщает Merriam-Webster.
Отмечается, что это слово происходит от латинского vacca (корова). Это связано с тем, что первоначально термин использовали для обозначения прививки с использованием коровьей оспы, которая, как было установлено, защищала людей от заболевания.
Также в 2021 году пользователи чаще всего искали слова «восстание», «настойчивость», «продвинутый», «цикада» и «кочевник».
Напомним, в компании Pfizer заявили, что могут адаптировать свою вакцину к новому штамму «Омикрон». Если опасность вируса будет доказана — Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.
Источник: Merriam-Webster