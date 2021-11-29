Слово «вакцина» стало словом года. Фото: cnet.com

https://racurs.ua/n163712-glavnoe-slovo-2021-goda-nazvali-amerikanskie-uchenye.html

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Слово 2021 года назвали составители ведущего американского толкового словаря Merriam-Webster («Мерриам-Вебстер»).

Главным словом года стало слово «вакцина». По сравнению с 2020 годом частота упоминаний этого слова выросла на 601%, а по сравнению с 2019 годом — на 1048%. Об этом сообщает Merriam-Webster.

Отмечается, что это слово происходит от латинского vacca (корова). Это связано с тем, что первоначально термин использовали для обозначения прививки с использованием коровьей оспы, которая, как было установлено, защищала людей от заболевания.

Также в 2021 году пользователи чаще всего искали слова «восстание», «настойчивость», «продвинутый», «цикада» и «кочевник».

Напомним, в компании Pfizer заявили, что могут адаптировать свою вакцину к новому штамму «Омикрон». Если опасность вируса будет доказана — Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Источник: Merriam-Webster