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На голови дітям — стеля в школі Одеси обвалилася під час уроку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163714-na-golovy-dityam-stelya-v-shkoli-odesy-obvalylasya-pid-chas-uroku-foto-video.htmlРакурс
В Одесі стеля обвалилася на голови дітям під час уроку в школі № 111, що розташована на площі Молоді.
Одна дитина постраждала. Про подію повідомило «Суспільне».
Падіння шмату штукатурки трапилося в кабінеті інформатики. Учнів перевели в інше навчальне приміщення. Таку інформацію підтвердили в прес-службі Одеської міської ради.
Заступниця директорки школи від коментарів відмовилась.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська й Канатна.
Джерело: Суспільне
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