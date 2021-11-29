Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

На голови дітям — стеля в школі Одеси обвалилася під час уроку (ФОТО, ВІДЕО)

29 лис 2021, 13:08
999

В Одесі стеля обвалилася на голови дітям під час уроку в школі № 111, що розташована на площі Молоді.

Одна дитина постраждала. Про подію повідомило «Суспільне».

Падіння шмату штукатурки трапилося в кабінеті інформатики. Учнів перевели в інше навчальне приміщення. Таку інформацію підтвердили в прес-службі Одеської міської ради.

Обвал стелі. Фото: Надзвичайні новини

Заступниця директорки школи від коментарів відмовилась.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська й Канатна.

Джерело: Суспільне

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів