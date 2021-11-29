https://racurs.ua/ua/n163714-na-golovy-dityam-stelya-v-shkoli-odesy-obvalylasya-pid-chas-uroku-foto-video.html

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В Одесі стеля обвалилася на голови дітям під час уроку в школі № 111, що розташована на площі Молоді.

Одна дитина постраждала. Про подію повідомило «Суспільне».

Падіння шмату штукатурки трапилося в кабінеті інформатики. Учнів перевели в інше навчальне приміщення. Таку інформацію підтвердили в прес-службі Одеської міської ради.

Заступниця директорки школи від коментарів відмовилась.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська й Канатна.

Джерело: Суспільне