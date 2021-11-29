Вітер. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163715-shtormovyy-viter-nasuvaietsya-na-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні різко зміниться — на всі регіони насувається потужний штормовий вітер.

30 листопада вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий. У Києві та області 30 листопада прогнозують пориви вітру 15−20 м/с.

29 листопада та вночі 30 листопада на Азовському морі та в портах Маріуполь і Бердянськ пориви вітру 25−28 м/с, висота хвиль 15−20 дм. Там оголосили IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Джерело: Gismeteo