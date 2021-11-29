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Вітер. Фото: istock

Штормовий вітер потріпає Україну (КАРТА)

29 лис 2021, 13:29
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Погода в Україні різко зміниться — на всі регіони насувається потужний штормовий вітер.

30 листопада вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Вітер в Європі. Карта: Gismeteo

Рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий. У Києві та області 30 листопада прогнозують пориви вітру 15−20 м/с.


29 листопада та вночі 30 листопада на Азовському морі та в портах Маріуполь і Бердянськ пориви вітру 25−28 м/с, висота хвиль 15−20 дм. Там оголосили IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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