Последствия урагана в Турции, фото: Hurriyet

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В Турции сегодня, 29 ноября, сильный ураган нанес значительные разрушения и привел к гибели людей.

Так, в Стамбуле сильный ветер, скорость которого порой превышала 100 км/ч., привел к гибели четырех человек, еще 19 получили ранения.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Просим граждан не выходить на улицу, если нет необходимости, — подчеркивают в ведомстве.

Местные чиновники сообщают о десятках сорванных крыш домов и около 200 поваленных деревьях.

Еще один смертельный случай произошел в провинции Зонгулдак на берегу Черного моря — там погиб строитель, на которого из-за сильного ветра упала стена, сообщает издание Hurriyet.

Кроме того, ветер повалил башню с часами в районе Чаталджа и привел к затоплению лодок в районе Пендик провинции Стамбул.

Также из-за погодных условий власти пришлось закрыть для движения судов пролив Босфор и приостановить паромное сообщение в некоторых регионах. В аэропортах Стамбула и Сабихи Гекчен из-за погодных условий не смогли приземлиться некоторые самолеты.

В районе Каршиака, расположенного на побережье Эгейского моря третьего по величине города страны Измира, сильный ветер привел к образованию больших волн, которые затопили дорогу вдоль берега моря и трамвайную линию.

Источник: Hurriyet, AFAD