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Наслідки урагану у Туреччині, фото: Hurriyet

Четверо загиблих — Стамбулом пронісся потужний ураган (ВІДЕО)

29 лис 2021, 19:43
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У Туреччині сьогодні, 29 листопада сильний ураган завдав значних руйнувань та призвів до загибелі людей.

Так, у Стамбулі сильний вітер, швидкість якого часом перевищувала 100 км/год.) призвів до загибелі чотирьох осіб, ще 19 отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Просимо громадян не виходити на вулицю, якщо немає нагальної потреби, — наголошують у відомстві.

Місцеві чиновники повідомляють про десятки зірваних дахів будинків та про близько 200 повалених дерев.

Ще один смертельний випадок стався у провінції Зонгулдак на березі Чорного моря — там загинув будівельник, на якого через сильний вітер впала стіна, повідомляє видання Hurriyet.

Крім того, вітер повалив вежу з годинником у районі Чаталджа та призвів до затоплення човнів в районі Пендік провінції Стамбул.

Також через погодні умови владі довелося закрити для руху суден протоку Босфор та призупинити паромне сполучення у деяких регіонах. В аеропортах Стамбула та Сабіхі Гекчен через погодні умови не змогли приземлитися деякі літаки.

У районі Каршіака розташованого на узбережжі Егейського моря третього за величиною міста країни Ізмира сильний вітер призвів до утворення великих хвиль, які затопили дорогу вздовж берега моря та трамвайну лінію.

Наслідки урагану у Туреччині, фото: CNN Türk

Наслідки урагану у Туреччині, фото: Hurriyet


Джерело: Hurriyet, AFAD


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