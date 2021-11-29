Наслідки урагану у Туреччині, фото: Hurriyet

https://racurs.ua/ua/n163740-chetvero-zagyblyh-stambulom-pronissya-potujnyy-uragan-video.html

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У Туреччині сьогодні, 29 листопада сильний ураган завдав значних руйнувань та призвів до загибелі людей.

Так, у Стамбулі сильний вітер, швидкість якого часом перевищувала 100 км/год.) призвів до загибелі чотирьох осіб, ще 19 отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Просимо громадян не виходити на вулицю, якщо немає нагальної потреби, — наголошують у відомстві.

Місцеві чиновники повідомляють про десятки зірваних дахів будинків та про близько 200 повалених дерев.

Ще один смертельний випадок стався у провінції Зонгулдак на березі Чорного моря — там загинув будівельник, на якого через сильний вітер впала стіна, повідомляє видання Hurriyet.

Крім того, вітер повалив вежу з годинником у районі Чаталджа та призвів до затоплення човнів в районі Пендік провінції Стамбул.

Також через погодні умови владі довелося закрити для руху суден протоку Босфор та призупинити паромне сполучення у деяких регіонах. В аеропортах Стамбула та Сабіхі Гекчен через погодні умови не змогли приземлитися деякі літаки.

У районі Каршіака розташованого на узбережжі Егейського моря третього за величиною міста країни Ізмира сильний вітер призвів до утворення великих хвиль, які затопили дорогу вздовж берега моря та трамвайну лінію.

Джерело: Hurriyet, AFAD