У грудні очікується значне похолодання

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Ракурс

Погода у грудні може засмутити тих українців, хто сподівається на спокійну м’яку зиму.

Наступного місяця погода характеризуватиметься різкими перепадами — у перші дні грудня очікується потепління, місцями до +10°, проте в середині другого тижня місяця прийде сильне похолодання — у деяких північних регіонах України стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -26° вночі. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, на початку наступного тижня можливі сильні снігопади.

Після цього погода значно пом’якшиться і до кінця місяця коливатиметься поблизу позначки 0°, залежно від регіону.

Нагадаємо, на Україну також насувається потужний штормовий вітер — у західних та північних областях очікуються пориви швидкістю до 15−20 м/с.

Джерело: Gismeteo