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Ракурс
Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple. Фото: kpcdn.net

Перепис в «айфоні» — Україна порахує населення разом із Apple

30 лис 2021, 14:38
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Перепис населення в Україні проведуть у співпраці з американською компанією Apple (Епл).

Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з купертіновцями. Влада дуже пишається цим фактом. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Глава держави зазначив, що 30 листопада Міністерство цифрової трансформації України й компанія Apple підписали важливий Меморандум про взаєморозуміння. І наголосив, що цифровізація є безумовним пріоритетом для держави.


При цьому президент не уточнив, коли саме буде здійснено такий перепис.

Нагадаємо, перепис населення в Україні планують провести у 2023 році. У вересні на підготовку до його проведення бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82 млн 474,9 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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