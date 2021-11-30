Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Фото: kpcdn.net

https://racurs.ua/n163781-perepis-v-ayfone-ukraina-poschitaet-naselenie-vmeste-s-apple.html

Ракурс

Перепись населения в Украине проведут в сотрудничестве с американской компанией Apple (Эпл).

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с купертиновцами. Власть очень гордится этим фактом. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства отметил, что 30 ноября Министерство цифровой трансформации Украины и компания Apple подписали важный Меморандум о взаимопонимании. И подчеркнул, что цифровизация является безусловным приоритетом для государства.

При этом президент не уточнил, когда именно будет осуществлена такая перепись.

Напомним, перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году. В сентябре на подготовку к его проведению бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82 млн 474,9 тыс. грн.