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Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Фото: kpcdn.net

Перепись в «айфоне» — Украина посчитает население вместе с Apple

30 ноя 2021, 14:38
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Перепись населения в Украине проведут в сотрудничестве с американской компанией Apple (Эпл).

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с купертиновцами. Власть очень гордится этим фактом. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства отметил, что 30 ноября Министерство цифровой трансформации Украины и компания Apple подписали важный Меморандум о взаимопонимании. И подчеркнул, что цифровизация является безусловным приоритетом для государства.


При этом президент не уточнил, когда именно будет осуществлена такая перепись.

Напомним, перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году. В сентябре на подготовку к его проведению бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82 млн 474,9 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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