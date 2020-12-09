Перепись населения перенесли до 2023 года, фото: «24 канал»

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Перепись населения, которая в Украине должна была состояться в этом году, теперь запланирована на 2023 год.

Соответствующее распоряжение во время своего заседания сегодня, 9 декабря, принял Кабмин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Очередная Всеукраинская перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественном составе населения страны в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства, — отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что согласно распоряжению Кабмина № 581-р от 9 апреля 2008 года перепись должна была состоятся в 2020 году, однако из-за карантинных и финансовых ограничений это стало невозможным.

Поэтому решено перенести срок проведения переписи населения в 2023 году, — отметил министр.

Также, по его словам, началась работа относительно проведения переписи населения раунда 2030 года реестровым или комбинированным методом.

В частности, готовятся соответствующие изменения в законодательство по регулированию доступа органов госстатистики к персональным данным, содержащимся в национальных электронных информационных ресурсах. Кроме того, Украина изучает международный опыт проведения переписей на основе реестров.

Напомним, в начале года Кабмин обнародовал результаты электронной переписи населения.