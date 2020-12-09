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Режим ЧС до 28 февраля и новогодние гуляния до часа ночи — что утвердил Кабмин

Режим ЧС до 28 февраля и новогодние гуляния до часа ночи — что утвердил Кабмин

9 дек 2020, 16:53
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Локдаун в январе продлится с 8 по 25 января. Об этом во время заседания правительства 9 декабря рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Мы предлагаем принять новое постановление (о карантине и борьбе с коронавирусной инфекцией — ред.) и продлить соответствующие карантинные ограничения, карантин на территории Украины до 28 февраля 2021 года. Кроме этого, обязательно продлить режим чрезвычайной ситуации, который у нас действует, также до 28 февраля, — отметил 9 декабря Степанов.

По словам министра, ограничения, которые предлагает Минздрав, соответствуют сегодняшним ограничением оранжевой зоны, действующим на территории Украины. Вместе с тем, Степанов назвал изменения, которые затронут карантин.

По работе заведений питания, которые сейчас работают до 22.00 — продолжить их график до 23.00 с запретом проведения расчетных операций после 22.00… Жесткий карантин продлится с 8 января по 25 января — всего 16 дней. Также в новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01.00, — пояснил чиновник.

Карантин предусматривает:

  • режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года;

  • работу заведений питания до 23.00 с запретом расчетов после 22.00 (до 8 января).

Во время январского локдауна запрещается:

  • работа учебных заведений (школы и вузы переходят на дистанционное обучение, коммунальные учреждения также будут работать дистанционно), культуры, развлекательных заведений;

  • проведение массовых мероприятий;

  • работа непродовольственных рынков и магазинов;

  • проведение рождественских ярмарок после 8 января;

  • работа заведений размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Локдаун в январе — что разрешено:

  • курсирование транспорта;

  • работа детских садов;

  • профессиональные команды смогут заниматься в залах;

  • в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01.00;


  • салоны красоты смогут обслуживать клиентов по предварительной записи.

Источник: Ракурс


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