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Режим ЧС до 28 февраля и новогодние гуляния до часа ночи — что утвердил Кабмин
Режим ЧС до 28 февраля и новогодние гуляния до часа ночи — что утвердил Кабминhttps://racurs.ua/n147557-rejim-chs-do-28-fevralya-i-novogodnie-gulyaniya-do-chasa-nochi-chto-utverdil-kabmin.htmlРакурс
Локдаун в январе продлится с 8 по 25 января. Об этом во время заседания правительства 9 декабря рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Мы предлагаем принять новое постановление (о карантине и борьбе с коронавирусной инфекцией — ред.) и продлить соответствующие карантинные ограничения, карантин на территории Украины до 28 февраля 2021 года. Кроме этого, обязательно продлить режим чрезвычайной ситуации, который у нас действует, также до 28 февраля, — отметил 9 декабря Степанов.
По словам министра, ограничения, которые предлагает Минздрав, соответствуют сегодняшним ограничением оранжевой зоны, действующим на территории Украины. Вместе с тем, Степанов назвал изменения, которые затронут карантин.
По работе заведений питания, которые сейчас работают до 22.00 — продолжить их график до 23.00 с запретом проведения расчетных операций после 22.00… Жесткий карантин продлится с 8 января по 25 января — всего 16 дней. Также в новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01.00, — пояснил чиновник.
Карантин предусматривает:
режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года;
работу заведений питания до 23.00 с запретом расчетов после 22.00 (до 8 января).
Во время январского локдауна запрещается:
работа учебных заведений (школы и вузы переходят на дистанционное обучение, коммунальные учреждения также будут работать дистанционно), культуры, развлекательных заведений;
проведение массовых мероприятий;
работа непродовольственных рынков и магазинов;
проведение рождественских ярмарок после 8 января;
работа заведений размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
Локдаун в январе — что разрешено:
курсирование транспорта;
работа детских садов;
профессиональные команды смогут заниматься в залах;
в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01.00;
салоны красоты смогут обслуживать клиентов по предварительной записи.
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