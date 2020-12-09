Режим НС до 28 лютого і гуляння до першої ночі на Новий рік — що затвердив Кабмін

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Про локдаун у січні під час засідання уряду 9 грудня розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Ми пропонуємо прийняти нову постанову (щодо карантину і боротьби з коронавірусною інфекцією — ред.) і продовжити відповідні карантинні обмеження, карантин на території України до 28 лютого 2021 року. Окрім цього, обов’язково продовжити режим надзвичайної ситуації, яка в нас діє, також до 28 лютого, — зазначив 9 грудня на засіданні Кабміну Степанов.

За словами міністра, обмеження, які пропонує МОЗ, відповідають сьогоднішнім обмеженням помаранчевої зони, які діють на території України. Разом з тим, Степанов назвав зміни, які стосуються карантину.

Зокрема, щодо роботи закладів харчування, які зараз працюють до 22.00 — продовжити їхній графік до 23.00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22.00… Жорсткий карантин триватиме з 8 січня по 25 січня — загалом 16 днів. Також в новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01.00, — пояснив чиновник.

Карантин передбачає:

режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року;

роботу закладів харчування до 23.00 із забороною розрахунків після 22.00 (до 8 січня)

Під час січневого локдауну забороняється:

робота закладів освіти (школи і виші переходять на дистанційне навчання, комунальні заклади також працюватимуть дистанційно), культури, розважальних закладів;

проведення масових заходів;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

проведення різдвяних ярмарок після 8 січня;

робота закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Локдаун у січні — що дозволено: