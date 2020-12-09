Перепис населення перенесли до 2023 року, фото: «24 канал»

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Ракурс

Перепис населення, який в Україні мав відбутися у цьому році, тепер запланований на 2023 рік.

Відповідне розпорядження під час свого засідання сьогодні, 9 грудня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Черговий Всеукраїнський перепис населення повинен надати об'єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою, — зазначив Немчінов.

Він наголосив, що згідно з розпорядженням Кабміну № 581-р від 9 квітня 2008 року перепис мав відбутися у 2020 році, проте через карантинні та фінансові обмеження це стало неможливим.

Тому вирішено перенести термін проведення перепису населення на 2023 рік, — зазначив міністр.

Також, за його словами, почалася робота щодо проведення перепису населення раунду 2030 року за реєстровим або комбінованим методом.

Зокрема, готуються відповідні зміни до законодавства щодо регулювання доступу органів держстатистики до персональних даних, що містяться у національних електронних інформаційних ресурсах.

Крім того, Україна вивчає міжнародний досвід проведення переписів на основі реєстрів.

Нагадаємо, на початку року Кабмін оприлюднив результати електронного перепису населення.