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Ракурс
При странных обстоятельствах в СИЗО скончалась 20-летняя убийца инструктора тира

При странных обстоятельствах в СИЗО скончалась 20-летняя убийца инструктора тира

30 ноя 2021, 14:30
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Смерть в СИЗО 20-летней Вероники Моторины произошла 29 ноября. В сентябре этого года ее приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство с использованием огнестрельного оружия 64-летнего инструктора тира в Полтаве.

По словам руководителя областного центра экстренной медпомощи Дмитрия Лавренко, вызов бригады экстренной медицинской помощи в Полтавское учреждение исполнения наказаний поступил 29 ноября в 19.32.

Врачи выполняли реанимационные мероприятия, однако в 20.53 констатировали биологическую смерть. Точную причину смерти осужденной должна установить судмедэкспертиза. Внешних признаков насильственной смерти якобы не было.


Согласно неподтвержденной информации местных СМИ, у девушки произошел приступ эпилепсии.

Напомним, убийство произошло в феврале 2020 года. Позже на суде девушка говорила, что ее довел до депрессии парень, а работника тира она ранила случайно. Сообщалось, что по дороге в СИЗО она пыталась покончить с собой.

Источник: Ракурс


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