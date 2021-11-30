При странных обстоятельствах в СИЗО скончалась 20-летняя убийца инструктора тира

https://racurs.ua/n163780-pri-strannyh-obstoyatelstvah-v-sizo-skonchalas-20-letnyaya-ubiyca-instruktora-tira.html

Ракурс

Смерть в СИЗО 20-летней Вероники Моторины произошла 29 ноября. В сентябре этого года ее приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство с использованием огнестрельного оружия 64-летнего инструктора тира в Полтаве.

По словам руководителя областного центра экстренной медпомощи Дмитрия Лавренко, вызов бригады экстренной медицинской помощи в Полтавское учреждение исполнения наказаний поступил 29 ноября в 19.32.

Врачи выполняли реанимационные мероприятия, однако в 20.53 констатировали биологическую смерть. Точную причину смерти осужденной должна установить судмедэкспертиза. Внешних признаков насильственной смерти якобы не было.

Согласно неподтвержденной информации местных СМИ, у девушки произошел приступ эпилепсии.

Напомним, убийство произошло в феврале 2020 года. Позже на суде девушка говорила, что ее довел до депрессии парень, а работника тира она ранила случайно. Сообщалось, что по дороге в СИЗО она пыталась покончить с собой.